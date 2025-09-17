Bop Cat (BOP) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00015533 $ 0.00015533 $ 0.00015533 24J Rendah $ 0.00017819 $ 0.00017819 $ 0.00017819 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00015533$ 0.00015533 $ 0.00015533 24J Tinggi $ 0.00017819$ 0.00017819 $ 0.00017819 Sepanjang Masa $ 0.04155681$ 0.04155681 $ 0.04155681 Harga Terendah $ 0.00015533$ 0.00015533 $ 0.00015533 Perubahan Harga (1J) +0.17% Perubahan Harga (1D) -7.90% Perubahan Harga (7D) -11.95% Perubahan Harga (7D) -11.95%

Bop Cat (BOP) harga masa nyata ialah $0.00016047. Sepanjang 24 jam yang lalu, BOP didagangkan antara $ 0.00015533 rendah dan $ 0.00017819 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BOP sepanjang masa ialah $ 0.04155681, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00015533.

Dari segi prestasi jangka pendek, BOP telah berubah sebanyak +0.17% sejak sejam yang lalu, -7.90% dalam 24 jam dan -11.95% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Bop Cat (BOP) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 160.27K$ 160.27K $ 160.27K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 160.27K$ 160.27K $ 160.27K Bekalan Peredaran 998.77M 998.77M 998.77M Jumlah Bekalan 998,768,401.0 998,768,401.0 998,768,401.0

Had Pasaran semasa Bop Cat ialah $ 160.27K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BOP ialah 998.77M, dengan jumlah bekalan sebanyak 998768401.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 160.27K.