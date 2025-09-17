Lagi Mengenai BOP

Bop Cat Logo

Bop Cat Harga (BOP)

Tidak tersenarai

1 BOP ke USD Harga Langsung:

$0.00016047
-7.90%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Bop Cat (BOP) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 12:23:01 (UTC+8)

Bop Cat (BOP) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00015533
24J Rendah
$ 0.00017819
24J Tinggi

$ 0.00015533
$ 0.00017819
$ 0.04155681
$ 0.00015533
+0.17%

-7.90%

-11.95%

-11.95%

Bop Cat (BOP) harga masa nyata ialah $0.00016047. Sepanjang 24 jam yang lalu, BOP didagangkan antara $ 0.00015533 rendah dan $ 0.00017819 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BOP sepanjang masa ialah $ 0.04155681, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00015533.

Dari segi prestasi jangka pendek, BOP telah berubah sebanyak +0.17% sejak sejam yang lalu, -7.90% dalam 24 jam dan -11.95% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Bop Cat (BOP) Maklumat Pasaran

$ 160.27K
--
$ 160.27K
998.77M
998,768,401.0
Had Pasaran semasa Bop Cat ialah $ 160.27K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BOP ialah 998.77M, dengan jumlah bekalan sebanyak 998768401.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 160.27K.

Bop Cat (BOP) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Bop Cat kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Bop Cat kepada USD adalah $ -0.0000816390.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Bop Cat kepada USD adalah $ -0.0000835812.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Bop Cat kepada USD adalah $ -0.0003833451768636106.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-7.90%
30 Hari$ -0.0000816390-50.87%
60 Hari$ -0.0000835812-52.08%
90 Hari$ -0.0003833451768636106-70.49%

Apakah itu Bop Cat (BOP)

Bop cat is a meme coin on SOL centered around creating a fun and engaging community-driven ecosystem. Bop cat was created by the popular artist RareDoodle. Crypto enthusiasts have created an exciting community centered around rare doodles creation “bop cat” with the intentions to bring entertainment and classic memes back to crypto. The cat is widely known for the way it bops up and down in your wallet and on DEX.

Bop Cat (BOP) Sumber

Laman Web Rasmi

Bop Cat Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Bop Cat (BOP) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Bop Cat (BOP) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Bop Cat.

Semak Bop Cat ramalan harga sekarang!

BOP kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Bop Cat (BOP)

Memahami tokenomik Bop Cat (BOP) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token BOP dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Bop Cat (BOP)

Berapakah nilai Bop Cat (BOP) hari ini?
Harga langsung BOP dalam USD ialah 0.00016047 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa BOP ke USD?
Harga semasa BOP ke USD ialah $ 0.00016047. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Bop Cat?
Had pasaran untuk BOP ialah $ 160.27K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran BOP?
Bekalan edaran BOP ialah 998.77M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) BOP?
BOP mencapai harga ATH sebanyak 0.04155681 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa BOP?
BOP melihat harga ATL sebanyak 0.00015533 USD.
Berapakah jumlah dagangan BOP?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk BOPialah -- USD.
Adakah BOP akan naik lebih tinggi tahun ini?
BOP mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak BOPramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Bop Cat (BOP) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

