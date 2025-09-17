BOPPY (BOPPY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 24J Rendah $ 0 24J Tinggi Sepanjang Masa $ 0.00243358 Harga Terendah $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.47% Perubahan Harga (1D) -0.57% Perubahan Harga (7D) +8.90%

BOPPY (BOPPY) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, BOPPY didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BOPPY sepanjang masa ialah $ 0.00243358, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, BOPPY telah berubah sebanyak -0.47% sejak sejam yang lalu, -0.57% dalam 24 jam dan +8.90% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

BOPPY (BOPPY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 14.70K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 14.70K Bekalan Peredaran 995.55M Jumlah Bekalan 995,553,942.300614

Had Pasaran semasa BOPPY ialah $ 14.70K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BOPPY ialah 995.55M, dengan jumlah bekalan sebanyak 995553942.300614. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 14.70K.