Lagi Mengenai BOPPY

Maklumat Harga BOPPY

Laman Web Rasmi BOPPY

Tokenomik BOPPY

Ramalan Harga BOPPY

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

BOPPY Logo

BOPPY Harga (BOPPY)

Tidak tersenarai

1 BOPPY ke USD Harga Langsung:

--
----
-0.40%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
BOPPY (BOPPY) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 20:21:54 (UTC+8)

BOPPY (BOPPY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00243358
$ 0.00243358$ 0.00243358

$ 0
$ 0$ 0

-0.47%

-0.57%

+8.90%

+8.90%

BOPPY (BOPPY) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, BOPPY didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BOPPY sepanjang masa ialah $ 0.00243358, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, BOPPY telah berubah sebanyak -0.47% sejak sejam yang lalu, -0.57% dalam 24 jam dan +8.90% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

BOPPY (BOPPY) Maklumat Pasaran

$ 14.70K
$ 14.70K$ 14.70K

--
----

$ 14.70K
$ 14.70K$ 14.70K

995.55M
995.55M 995.55M

995,553,942.300614
995,553,942.300614 995,553,942.300614

Had Pasaran semasa BOPPY ialah $ 14.70K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BOPPY ialah 995.55M, dengan jumlah bekalan sebanyak 995553942.300614. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 14.70K.

BOPPY (BOPPY) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga BOPPY kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga BOPPY kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga BOPPY kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga BOPPY kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-0.57%
30 Hari$ 0+19.17%
60 Hari$ 0+12.06%
90 Hari$ 0--

Apakah itu BOPPY (BOPPY)

boppy the puppy🐾

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

BOPPY (BOPPY) Sumber

Laman Web Rasmi

BOPPY Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai BOPPY (BOPPY) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset BOPPY (BOPPY) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk BOPPY.

Semak BOPPY ramalan harga sekarang!

BOPPY kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik BOPPY (BOPPY)

Memahami tokenomik BOPPY (BOPPY) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token BOPPY dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai BOPPY (BOPPY)

Berapakah nilai BOPPY (BOPPY) hari ini?
Harga langsung BOPPY dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa BOPPY ke USD?
Harga semasa BOPPY ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran BOPPY?
Had pasaran untuk BOPPY ialah $ 14.70K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran BOPPY?
Bekalan edaran BOPPY ialah 995.55M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) BOPPY?
BOPPY mencapai harga ATH sebanyak 0.00243358 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa BOPPY?
BOPPY melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan BOPPY?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk BOPPYialah -- USD.
Adakah BOPPY akan naik lebih tinggi tahun ini?
BOPPY mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak BOPPYramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 20:21:54 (UTC+8)

BOPPY (BOPPY) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.