BORA (BORA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.087344 $ 0.087344 $ 0.087344 24J Rendah $ 0.089721 $ 0.089721 $ 0.089721 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.087344$ 0.087344 $ 0.087344 24J Tinggi $ 0.089721$ 0.089721 $ 0.089721 Sepanjang Masa $ 1.61$ 1.61 $ 1.61 Harga Terendah $ 0.00482732$ 0.00482732 $ 0.00482732 Perubahan Harga (1J) -0.59% Perubahan Harga (1D) +0.43% Perubahan Harga (7D) -1.59% Perubahan Harga (7D) -1.59%

BORA (BORA) harga masa nyata ialah $0.088449. Sepanjang 24 jam yang lalu, BORA didagangkan antara $ 0.087344 rendah dan $ 0.089721 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BORA sepanjang masa ialah $ 1.61, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00482732.

Dari segi prestasi jangka pendek, BORA telah berubah sebanyak -0.59% sejak sejam yang lalu, +0.43% dalam 24 jam dan -1.59% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

BORA (BORA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 102.53M$ 102.53M $ 102.53M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 107.24M$ 107.24M $ 107.24M Bekalan Peredaran 1.15B 1.15B 1.15B Jumlah Bekalan 1,205,750,000.0 1,205,750,000.0 1,205,750,000.0

Had Pasaran semasa BORA ialah $ 102.53M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BORA ialah 1.15B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1205750000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 107.24M.