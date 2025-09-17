BORED (BORED) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00070388 $ 0.00070388 $ 0.00070388 24J Rendah $ 0.00073958 $ 0.00073958 $ 0.00073958 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00070388$ 0.00070388 $ 0.00070388 24J Tinggi $ 0.00073958$ 0.00073958 $ 0.00073958 Sepanjang Masa $ 0.02780629$ 0.02780629 $ 0.02780629 Harga Terendah $ 0.00053431$ 0.00053431 $ 0.00053431 Perubahan Harga (1J) +1.20% Perubahan Harga (1D) +2.11% Perubahan Harga (7D) -5.67% Perubahan Harga (7D) -5.67%

BORED (BORED) harga masa nyata ialah $0.00073187. Sepanjang 24 jam yang lalu, BORED didagangkan antara $ 0.00070388 rendah dan $ 0.00073958 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BORED sepanjang masa ialah $ 0.02780629, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00053431.

Dari segi prestasi jangka pendek, BORED telah berubah sebanyak +1.20% sejak sejam yang lalu, +2.11% dalam 24 jam dan -5.67% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

BORED (BORED) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 731.86K$ 731.86K $ 731.86K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 731.86K$ 731.86K $ 731.86K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa BORED ialah $ 731.86K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BORED ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 731.86K.