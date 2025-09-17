Bored Candy City (CANDY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.00119641 24J Tinggi $ 0.00133649 Sepanjang Masa $ 0.392616 Harga Terendah $ 0 Perubahan Harga (1J) -1.11% Perubahan Harga (1D) +3.33% Perubahan Harga (7D) -11.44%

Bored Candy City (CANDY) harga masa nyata ialah $0.00123626. Sepanjang 24 jam yang lalu, CANDY didagangkan antara $ 0.00119641 rendah dan $ 0.00133649 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CANDY sepanjang masa ialah $ 0.392616, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, CANDY telah berubah sebanyak -1.11% sejak sejam yang lalu, +3.33% dalam 24 jam dan -11.44% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Bored Candy City (CANDY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 0.00 Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 39.31K Bekalan Peredaran 0.00 Jumlah Bekalan 31,799,924.0

Had Pasaran semasa Bored Candy City ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CANDY ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 31799924.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 39.31K.