Boring Protocol (BOP) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.198562$ 0.198562 $ 0.198562 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.26% Perubahan Harga (1D) +1.10% Perubahan Harga (7D) -3.40% Perubahan Harga (7D) -3.40%

Boring Protocol (BOP) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, BOP didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BOP sepanjang masa ialah $ 0.198562, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, BOP telah berubah sebanyak -0.26% sejak sejam yang lalu, +1.10% dalam 24 jam dan -3.40% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Boring Protocol (BOP) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 5.64K$ 5.64K $ 5.64K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 14.46K$ 14.46K $ 14.46K Bekalan Peredaran 97.54M 97.54M 97.54M Jumlah Bekalan 250,000,000.0 250,000,000.0 250,000,000.0

Had Pasaran semasa Boring Protocol ialah $ 5.64K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BOP ialah 97.54M, dengan jumlah bekalan sebanyak 250000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 14.46K.