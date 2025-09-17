BoringDAO (BORING) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.00026862 24J Tinggi $ 0.00030304 Sepanjang Masa $ 0.148861 Harga Terendah $ 0.00007599 Perubahan Harga (1J) +1.65% Perubahan Harga (1D) -5.54% Perubahan Harga (7D) -3.86%

BoringDAO (BORING) harga masa nyata ialah $0.00028498. Sepanjang 24 jam yang lalu, BORING didagangkan antara $ 0.00026862 rendah dan $ 0.00030304 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BORING sepanjang masa ialah $ 0.148861, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00007599.

Dari segi prestasi jangka pendek, BORING telah berubah sebanyak +1.65% sejak sejam yang lalu, -5.54% dalam 24 jam dan -3.86% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

BoringDAO (BORING) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 479.13K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 479.13K Bekalan Peredaran 1.71B Jumlah Bekalan 1,711,390,166.809296

Had Pasaran semasa BoringDAO ialah $ 479.13K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BORING ialah 1.71B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1711390166.809296. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 479.13K.