boris (BORIS) Maklumat Harga (USD)

boris (BORIS) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, BORIS didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BORIS sepanjang masa ialah $ 0.00108161, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, BORIS telah berubah sebanyak -4.57% sejak sejam yang lalu, +14.45% dalam 24 jam dan -4.38% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

boris (BORIS) Maklumat Pasaran

Had Pasaran semasa boris ialah $ 38.94K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BORIS ialah 999.90M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999904145.436457. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 38.94K.