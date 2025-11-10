BORNE Harga Hari Ini

Harga langsung BORNE (BORNE) hari ini ialah $ 0.00960318, dengan 6.65% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BORNE kepada USD penukaran adalah $ 0.00960318 setiap BORNE.

BORNE kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 250,578, dengan bekalan edaran sebanyak 26.11M BORNE. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BORNE didagangkan antara $ 0.00942262 (rendah) dan $ 0.01028753 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.04767635, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00622573.

Dalam prestasi jangka pendek, BORNE dipindahkan +0.19% dalam sejam terakhir dan -22.45% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

BORNE (BORNE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 250.58K$ 250.58K $ 250.58K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.65M$ 1.65M $ 1.65M Bekalan Peredaran 26.11M 26.11M 26.11M Jumlah Bekalan 172,350,877.8 172,350,877.8 172,350,877.8

Had Pasaran semasa BORNE ialah $ 250.58K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BORNE ialah 26.11M, dengan jumlah bekalan sebanyak 172350877.8. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.65M.