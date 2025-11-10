Tokenomik BORNE (BORNE)

Tokenomik BORNE (BORNE)

Lihat cerapan utama tentang BORNE (BORNE), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 17:48:09 (UTC+8)
USD

BORNE (BORNE) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk BORNE (BORNE), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 257.66K
Jumlah Bekalan:
$ 172.36M
Bekalan Edaran:
$ 26.11M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 1.70M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.04767635
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00622573
Harga Semasa:
$ 0.00986008
BORNE (BORNE) Maklumat

Spellborne is a retro inspired monster collector RPG, a beautiful mixture of nostalgic gameplay elements and modern technology. Monsters can be battled, and collected through gameplay, then fed items and crops that come from farming and crafting.

Spellborne takes the best of Pokemon, Tamagotchi and Stardew Valley, creating an ecosystem where markets for monsters, in-game resources and cosmetics are open and controlled by players, making it distinct from existing titles. Humans have a nature of collecting things and building a relationship with them, Spellborne deeply explores this philosophy with its trust systems and decision based quest design.

Laman Web Rasmi:
https://www.spellborne.gg
Kertas putih:
https://whitepaper.spellborne.gg/

Tokenomik BORNE (BORNE): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik BORNE (BORNE) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token BORNE yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token BORNE yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik BORNE, terokai BORNE harga langsung token!

BORNE Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju BORNE? Halaman ramalan harga BORNE kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

