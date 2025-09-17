Borpa (BORPA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00895544$ 0.00895544 $ 0.00895544 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -0.90% Perubahan Harga (7D) +10.61% Perubahan Harga (7D) +10.61%

Borpa (BORPA) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, BORPA didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BORPA sepanjang masa ialah $ 0.00895544, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, BORPA telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -0.90% dalam 24 jam dan +10.61% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Borpa (BORPA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 61.82K$ 61.82K $ 61.82K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 61.82K$ 61.82K $ 61.82K Bekalan Peredaran 1000.00M 1000.00M 1000.00M Jumlah Bekalan 999,999,999.0 999,999,999.0 999,999,999.0

Had Pasaran semasa Borpa ialah $ 61.82K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BORPA ialah 1000.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999999999.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 61.82K.