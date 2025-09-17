BOSagora (BOA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00695977 $ 0.00695977 $ 0.00695977 24J Rendah $ 0.00701127 $ 0.00701127 $ 0.00701127 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00695977$ 0.00695977 $ 0.00695977 24J Tinggi $ 0.00701127$ 0.00701127 $ 0.00701127 Sepanjang Masa $ 0.00911844$ 0.00911844 $ 0.00911844 Harga Terendah $ 0.00600593$ 0.00600593 $ 0.00600593 Perubahan Harga (1J) -0.13% Perubahan Harga (1D) +0.13% Perubahan Harga (7D) +2.19% Perubahan Harga (7D) +2.19%

BOSagora (BOA) harga masa nyata ialah $0.0069997. Sepanjang 24 jam yang lalu, BOA didagangkan antara $ 0.00695977 rendah dan $ 0.00701127 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BOA sepanjang masa ialah $ 0.00911844, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00600593.

Dari segi prestasi jangka pendek, BOA telah berubah sebanyak -0.13% sejak sejam yang lalu, +0.13% dalam 24 jam dan +2.19% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

BOSagora (BOA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 3.31M$ 3.31M $ 3.31M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 10.69M$ 10.69M $ 10.69M Bekalan Peredaran 472.25M 472.25M 472.25M Jumlah Bekalan 1,526,755,093.0 1,526,755,093.0 1,526,755,093.0

Had Pasaran semasa BOSagora ialah $ 3.31M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BOA ialah 472.25M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1526755093.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 10.69M.