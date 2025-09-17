Lagi Mengenai BOA

BOSagora Harga (BOA)

1 BOA ke USD Harga Langsung:

$0.0069997
$0.0069997$0.0069997
+0.10%1D
BOSagora (BOA) Carta Harga Langsung
BOSagora (BOA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
24J Rendah
24J Tinggi

-0.13%

+0.13%

+2.19%

+2.19%

BOSagora (BOA) harga masa nyata ialah $0.0069997. Sepanjang 24 jam yang lalu, BOA didagangkan antara $ 0.00695977 rendah dan $ 0.00701127 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BOA sepanjang masa ialah $ 0.00911844, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00600593.

Dari segi prestasi jangka pendek, BOA telah berubah sebanyak -0.13% sejak sejam yang lalu, +0.13% dalam 24 jam dan +2.19% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

BOSagora (BOA) Maklumat Pasaran

$ 3.31M
$ 3.31M$ 3.31M

$ 10.69M
$ 10.69M$ 10.69M

472.25M
472.25M 472.25M

1,526,755,093.0
1,526,755,093.0 1,526,755,093.0

Had Pasaran semasa BOSagora ialah $ 3.31M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BOA ialah 472.25M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1526755093.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 10.69M.

BOSagora (BOA) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga BOSagora kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga BOSagora kepada USD adalah $ -0.0008562425.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga BOSagora kepada USD adalah $ -0.0011153048.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga BOSagora kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+0.13%
30 Hari$ -0.0008562425-12.23%
60 Hari$ -0.0011153048-15.93%
90 Hari$ 0--

Apakah itu BOSagora (BOA)

The BOS platform project was started in late 2016, and has undergone a major change in technical governance and direction in early 2018. From 2019, We intend to set our course to the original white paperat the time of the ICO with a new brand name called BOSAGORA. BOSAGORA came from the word “BOS” and “AGORA” combined together, which shows the true birth of democracy. BOSAGORA aims toward more democratic and productive decision-making process with a blockchain implementation.

BOSagora (BOA) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

BOSagora Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai BOSagora (BOA) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset BOSagora (BOA) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk BOSagora.

Semak BOSagora ramalan harga sekarang!

BOA kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik BOSagora (BOA)

Memahami tokenomik BOSagora (BOA) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token BOA dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai BOSagora (BOA)

Berapakah nilai BOSagora (BOA) hari ini?
Harga langsung BOA dalam USD ialah 0.0069997 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa BOA ke USD?
Harga semasa BOA ke USD ialah $ 0.0069997. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran BOSagora?
Had pasaran untuk BOA ialah $ 3.31M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran BOA?
Bekalan edaran BOA ialah 472.25M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) BOA?
BOA mencapai harga ATH sebanyak 0.00911844 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa BOA?
BOA melihat harga ATL sebanyak 0.00600593 USD.
Berapakah jumlah dagangan BOA?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk BOAialah -- USD.
Adakah BOA akan naik lebih tinggi tahun ini?
BOA mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak BOAramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
BOSagora (BOA) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

