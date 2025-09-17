Boss Burger (BOSSBURGER) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00154863$ 0.00154863 $ 0.00154863 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.03% Perubahan Harga (1D) +3.50% Perubahan Harga (7D) -38.64% Perubahan Harga (7D) -38.64%

Boss Burger (BOSSBURGER) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, BOSSBURGER didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BOSSBURGER sepanjang masa ialah $ 0.00154863, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, BOSSBURGER telah berubah sebanyak -0.03% sejak sejam yang lalu, +3.50% dalam 24 jam dan -38.64% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Boss Burger (BOSSBURGER) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 96.70K$ 96.70K $ 96.70K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 96.70K$ 96.70K $ 96.70K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Boss Burger ialah $ 96.70K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BOSSBURGER ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 96.70K.