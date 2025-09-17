Bossie (BOSSIE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.83% Perubahan Harga (1D) -0.70% Perubahan Harga (7D) +11.11% Perubahan Harga (7D) +11.11%

Bossie (BOSSIE) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, BOSSIE didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BOSSIE sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, BOSSIE telah berubah sebanyak +0.83% sejak sejam yang lalu, -0.70% dalam 24 jam dan +11.11% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Bossie (BOSSIE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 124.23K$ 124.23K $ 124.23K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 124.23K$ 124.23K $ 124.23K Bekalan Peredaran 60.58B 60.58B 60.58B Jumlah Bekalan 60,575,751,823.80572 60,575,751,823.80572 60,575,751,823.80572

Had Pasaran semasa Bossie ialah $ 124.23K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BOSSIE ialah 60.58B, dengan jumlah bekalan sebanyak 60575751823.80572. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 124.23K.