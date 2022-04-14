Tokenomik Bossie (BOSSIE)
Bossie (BOSSIE) Maklumat
The King of Trolls has been in hibernation for way too long and is now back to take over the internet starting in July 2024. Sick of all the same old cutesyartsyfartsyfancy memecoins, BOSSIE thinks it's time to revive the bold, playful, and rebellious nature of memecoin culture. This token distinguishes itself with the most non-wimpy approach, starting by rejecting 20,000 SOL committed to the project just because, and also committing to a "4 Levels of Degen" campaign which will flip all the potato-ass clowns upside down. The main characteristic of BOSSIE, being a degenerate troller, is to build a community that can resonate with its beliefs and evoke them to unleash their true authentic selves of being mischievous with witty humor.
Bossie (BOSSIE) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Bossie (BOSSIE), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik Bossie (BOSSIE): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Bossie (BOSSIE) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token BOSSIE yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token BOSSIE yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik BOSSIE, terokai BOSSIE harga langsung token!
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.