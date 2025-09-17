Bostrom (BOOT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 24J Rendah $ 0 24J Tinggi Sepanjang Masa $ 0 Harga Terendah $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.51% Perubahan Harga (1D) +1.56% Perubahan Harga (7D) -6.64%

Bostrom (BOOT) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, BOOT didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BOOT sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, BOOT telah berubah sebanyak -0.51% sejak sejam yang lalu, +1.56% dalam 24 jam dan -6.64% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Bostrom (BOOT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 339.71K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 646.00K Bekalan Peredaran 668.79T Jumlah Bekalan 1.271785178698215e+15

Had Pasaran semasa Bostrom ialah $ 339.71K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BOOT ialah 668.79T, dengan jumlah bekalan sebanyak 1.271785178698215e+15. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 646.00K.