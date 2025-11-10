Botanix Staked Bitcoin Harga Hari Ini

Harga langsung Botanix Staked Bitcoin (STBTC) hari ini ialah $ 105,407, dengan 1.97% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa STBTC kepada USD penukaran adalah $ 105,407 setiap STBTC.

Botanix Staked Bitcoin kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 10,414,045, dengan bekalan edaran sebanyak 98.79 STBTC. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, STBTC didagangkan antara $ 103,096 (rendah) dan $ 106,341 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 128,136, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 101,126.

Dalam prestasi jangka pendek, STBTC dipindahkan -0.00% dalam sejam terakhir dan -5.10% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Botanix Staked Bitcoin (STBTC) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 10.41M$ 10.41M $ 10.41M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 10.41M$ 10.41M $ 10.41M Bekalan Peredaran 98.79 98.79 98.79 Jumlah Bekalan 98.78692731529414 98.78692731529414 98.78692731529414

Had Pasaran semasa Botanix Staked Bitcoin ialah $ 10.41M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran STBTC ialah 98.79, dengan jumlah bekalan sebanyak 98.78692731529414. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 10.41M.