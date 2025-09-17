BOTXCOIN (BOTX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.01117623 $ 0.01117623 $ 0.01117623 24J Rendah $ 0.01159756 $ 0.01159756 $ 0.01159756 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.01117623$ 0.01117623 $ 0.01117623 24J Tinggi $ 0.01159756$ 0.01159756 $ 0.01159756 Sepanjang Masa $ 3.27$ 3.27 $ 3.27 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.04% Perubahan Harga (1D) -1.40% Perubahan Harga (7D) +2.83% Perubahan Harga (7D) +2.83%

BOTXCOIN (BOTX) harga masa nyata ialah $0.01117623. Sepanjang 24 jam yang lalu, BOTX didagangkan antara $ 0.01117623 rendah dan $ 0.01159756 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BOTX sepanjang masa ialah $ 3.27, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, BOTX telah berubah sebanyak -0.04% sejak sejam yang lalu, -1.40% dalam 24 jam dan +2.83% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

BOTXCOIN (BOTX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 19.66M$ 19.66M $ 19.66M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 55.88M$ 55.88M $ 55.88M Bekalan Peredaran 1.76B 1.76B 1.76B Jumlah Bekalan 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

Had Pasaran semasa BOTXCOIN ialah $ 19.66M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BOTX ialah 1.76B, dengan jumlah bekalan sebanyak 5000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 55.88M.