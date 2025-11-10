BursaDEX+
Beli KriptoPasaranSpotNiaga hadapan500XPerolehAcara
Lagi
Blue Chip Blitz
Harga BOUNCY BALL of OFiD Fun langsung hari ini ialah 0.00003292 USD.E𝕏PB modal pasaran ialah 32,371 USD. Jejaki masa nyata E𝕏PB kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!Harga BOUNCY BALL of OFiD Fun langsung hari ini ialah 0.00003292 USD.E𝕏PB modal pasaran ialah 32,371 USD. Jejaki masa nyata E𝕏PB kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Lagi Mengenai E𝕏PB

Maklumat Harga E𝕏PB

Apakah E𝕏PB

Kertas putih E𝕏PB

Laman Web Rasmi E𝕏PB

Tokenomik E𝕏PB

Ramalan Harga E𝕏PB

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

BOUNCY BALL of OFiD Fun Logo

BOUNCY BALL of OFiD Fun Harga (E𝕏PB)

Tidak tersenarai

1 E𝕏PB ke USD Harga Langsung:

--
----
+5.90%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 04:22:28 (UTC+8)

BOUNCY BALL of OFiD Fun Harga Hari Ini

Harga langsung BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) hari ini ialah $ 0.00003292, dengan 5.95% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa E𝕏PB kepada USD penukaran adalah $ 0.00003292 setiap E𝕏PB.

BOUNCY BALL of OFiD Fun kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 32,371, dengan bekalan edaran sebanyak 978.27M E𝕏PB. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, E𝕏PB didagangkan antara $ 0.00003067 (rendah) dan $ 0.00003365 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00007217, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00002836.

Dalam prestasi jangka pendek, E𝕏PB dipindahkan +0.52% dalam sejam terakhir dan -8.86% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) Maklumat Pasaran

$ 32.37K
$ 32.37K$ 32.37K

--
----

$ 33.07K
$ 33.07K$ 33.07K

978.27M
978.27M 978.27M

999,419,620.457844
999,419,620.457844 999,419,620.457844

Had Pasaran semasa BOUNCY BALL of OFiD Fun ialah $ 32.37K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran E𝕏PB ialah 978.27M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999419620.457844. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 33.07K.

BOUNCY BALL of OFiD Fun Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00003067
$ 0.00003067$ 0.00003067
24J Rendah
$ 0.00003365
$ 0.00003365$ 0.00003365
24J Tinggi

$ 0.00003067
$ 0.00003067$ 0.00003067

$ 0.00003365
$ 0.00003365$ 0.00003365

$ 0.00007217
$ 0.00007217$ 0.00007217

$ 0.00002836
$ 0.00002836$ 0.00002836

+0.52%

+5.95%

-8.86%

-8.86%

BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga BOUNCY BALL of OFiD Fun kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga BOUNCY BALL of OFiD Fun kepada USD adalah $ -0.0000069740.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga BOUNCY BALL of OFiD Fun kepada USD adalah $ -0.0000079104.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga BOUNCY BALL of OFiD Fun kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+5.95%
30 Hari$ -0.0000069740-21.18%
60 Hari$ -0.0000079104-24.02%
90 Hari$ 0--

Ramalan Harga untuk BOUNCY BALL of OFiD Fun

BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran E𝕏PB pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga BOUNCY BALL of OFiD Fun berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Alat MEXC
Untuk unjuran senario masa nyata dan analisis yang lebih diperibadikan, pengguna boleh menggunakan Alat Ramalan Harga dan Wawasan Pasaran AI MEXC.
Penafian: Senario ini adalah ilustrasi dan pendidikan; mata wang kripto tidak menentu—menjalankan penyelidikan anda sendiri (DYOR) sebelum membuat keputusan.
Ingin tahu berapa harga BOUNCY BALL of OFiD Fun yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk E𝕏PB ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik BOUNCY BALL of OFiD Fun Ramalan Harga.

Apakah itu BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB)

Bouncy Ball (e𝕏PB) is a community-driven e-commerce utility token developed by Tokin of OFiDCrypt in Canada. It powers a curated economic model that incentivizes both business growth and consumer adoption. The token bridges entertainment, blockchain utility, and business engagement, supporting OFiDCrypt’s Web3 Marketing & Media goods and services.

The project introduces a three-part framework:

• Bouncy Ball — Token Utility / E-Commerce: Facilitates transactions and incentivizes engagement.

• #MicroEconomies — Pay Less, Grow More: Encourages consumers to grow alongside business performance.

• Giddy’s — Consumer-Facing Brand & Storytelling: Offers family-fun products and animated adventures to build emotional and cultural relevance.

OFiDCrypt uses storytelling and character-driven media (like Giddy Tales Adventures) to promote Web3 adoption and safety, while offering tangible savings through digital asset payments.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai BOUNCY BALL of OFiD Fun

Berapakah nilai 1 BOUNCY BALL of OFiD Fun pada tahun 2030?
Jika BOUNCY BALL of OFiD Fun berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga BOUNCY BALL of OFiD Fun berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 04:22:28 (UTC+8)

BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Terokai Lagi tentang BOUNCY BALL of OFiD Fun

Lebih Banyak Matawang Kripto untuk Dijelajahi

Mata wang kripto teratas dengan data pasaran tersedia di MEXC

PANAS

Mata wang kripto yang menjadi trend masa kini yang mendapat perhatian pasaran yang ketara

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
UCN

UCN

UCN

Baru Ditambah

Terakhir disenaraikan mata wang kripto yang tersedia untuk perdagangan

FREEZONE

FREEZONE

FREEZONE

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

IRIS Chain

IRIS Chain

IRC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Janction

Janction

JCT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.04684
$0.04684$0.04684

+134.20%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.1239
$0.1239$0.1239

+30.42%

Pemegang Untung Tertinggi Terbanyak

Pam kripto teratas hari ini

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000004142
$0.000004142$0.000004142

+59.30%

SQUADBOOM

SQUADBOOM

SBM

$0.00410
$0.00410$0.00410

+36.66%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.1239
$0.1239$0.1239

+30.42%

TOWNS

TOWNS

TOWNS

$0.013017
$0.013017$0.013017

+28.57%

Zyphora

Zyphora

ZYPH

$0.0000001892
$0.0000001892$0.0000001892

+45.53%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.