BOUNCY BALL of OFiD Fun Harga Hari Ini

Harga langsung BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) hari ini ialah $ 0.00003292, dengan 5.95% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa E𝕏PB kepada USD penukaran adalah $ 0.00003292 setiap E𝕏PB.

BOUNCY BALL of OFiD Fun kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 32,371, dengan bekalan edaran sebanyak 978.27M E𝕏PB. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, E𝕏PB didagangkan antara $ 0.00003067 (rendah) dan $ 0.00003365 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00007217, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00002836.

Dalam prestasi jangka pendek, E𝕏PB dipindahkan +0.52% dalam sejam terakhir dan -8.86% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 32.37K$ 32.37K $ 32.37K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 33.07K$ 33.07K $ 33.07K Bekalan Peredaran 978.27M 978.27M 978.27M Jumlah Bekalan 999,419,620.457844 999,419,620.457844 999,419,620.457844

Had Pasaran semasa BOUNCY BALL of OFiD Fun ialah $ 32.37K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran E𝕏PB ialah 978.27M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999419620.457844. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 33.07K.