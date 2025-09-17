Bounty (BNTY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.053545$ 0.053545 $ 0.053545 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.04% Perubahan Harga (1D) +7.47% Perubahan Harga (7D) +39.40% Perubahan Harga (7D) +39.40%

Bounty (BNTY) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, BNTY didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BNTY sepanjang masa ialah $ 0.053545, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, BNTY telah berubah sebanyak +0.04% sejak sejam yang lalu, +7.47% dalam 24 jam dan +39.40% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Bounty (BNTY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 510.93K$ 510.93K $ 510.93K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 510.93K$ 510.93K $ 510.93K Bekalan Peredaran 999.38M 999.38M 999.38M Jumlah Bekalan 999,378,043.661172 999,378,043.661172 999,378,043.661172

Had Pasaran semasa Bounty ialah $ 510.93K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BNTY ialah 999.38M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999378043.661172. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 510.93K.