BountyMarketCap (BMC) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.098917 $ 0.098917 $ 0.098917 24J Rendah $ 0.101254 $ 0.101254 $ 0.101254 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.098917$ 0.098917 $ 0.098917 24J Tinggi $ 0.101254$ 0.101254 $ 0.101254 Sepanjang Masa $ 0.488824$ 0.488824 $ 0.488824 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.21% Perubahan Harga (1D) -0.37% Perubahan Harga (7D) +5.38% Perubahan Harga (7D) +5.38%

BountyMarketCap (BMC) harga masa nyata ialah $0.100869. Sepanjang 24 jam yang lalu, BMC didagangkan antara $ 0.098917 rendah dan $ 0.101254 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BMC sepanjang masa ialah $ 0.488824, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, BMC telah berubah sebanyak +0.21% sejak sejam yang lalu, -0.37% dalam 24 jam dan +5.38% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

BountyMarketCap (BMC) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 10.08M$ 10.08M $ 10.08M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 10.08M$ 10.08M $ 10.08M Bekalan Peredaran 100.00M 100.00M 100.00M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa BountyMarketCap ialah $ 10.08M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BMC ialah 100.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 10.08M.