Apakah itu Bowser (BOWSER)

Bowser ($BOWSER) is the latest memecoin sensation, blending fun and utility with a tribute to OpenAI’s digital mascot. Launched on the Worldcoin blockchain, $BOWSER offers a tax-free trading experience, making it attractive to both casual traders and serious investors. The liquidity is fully burned, ensuring a secure and stable foundation, while the contract has been renounced, providing complete decentralization and transparency for the community. Built to embody the spirit of the meme economy, $BOWSER aims to be more than just a playful token—it's a symbol of trust and simplicity in a fast-paced market. With no taxes on transactions, users can trade freely without hidden fees, making it accessible and fun for everyone. The burned liquidity prevents manipulations, and the renounced contract means the project belongs entirely to the community. By launching on the Worldcoin chain, $BOWSER leverages the network’s efficiency and scalability, paving the way for rapid growth and adoption. Whether you’re a meme token enthusiast or a first-time crypto explorer, $BOWSER offers a unique opportunity to join a vibrant community rallying behind OpenAI’s iconic canine mascot

Bowser (BOWSER) Sumber Laman Web Rasmi

Bowser Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Bowser (BOWSER) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Bowser (BOWSER) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang?

BOWSER kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Bowser (BOWSER)

Memahami tokenomik Bowser (BOWSER) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek.

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Bowser (BOWSER) Berapakah nilai Bowser (BOWSER) hari ini? Harga langsung BOWSER dalam USD ialah 0 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa BOWSER ke USD? $ 0 . Apakah had pasaran Bowser? Had pasaran untuk BOWSER ialah $ 146.49K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran BOWSER? Bekalan edaran BOWSER ialah 420.69B USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) BOWSER? BOWSER mencapai harga ATH sebanyak 0 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa BOWSER? BOWSER melihat harga ATL sebanyak 0 USD . Berapakah jumlah dagangan BOWSER? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk BOWSERialah -- USD . Adakah BOWSER akan naik lebih tinggi tahun ini? BOWSER mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek.

