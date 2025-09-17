Boys Club (BOYS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.72% Perubahan Harga (1D) -0.27% Perubahan Harga (7D) +12.51% Perubahan Harga (7D) +12.51%

Boys Club (BOYS) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, BOYS didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BOYS sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, BOYS telah berubah sebanyak -0.72% sejak sejam yang lalu, -0.27% dalam 24 jam dan +12.51% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Boys Club (BOYS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 119.94K$ 119.94K $ 119.94K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 119.94K$ 119.94K $ 119.94K Bekalan Peredaran 1.00T 1.00T 1.00T Jumlah Bekalan 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Boys Club ialah $ 119.94K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BOYS ialah 1.00T, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 119.94K.