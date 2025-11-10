bozo the bull Harga Hari Ini

Harga langsung bozo the bull (BOZO) hari ini ialah $ 0.0000099, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BOZO kepada USD penukaran adalah $ 0.0000099 setiap BOZO.

bozo the bull kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 9,894.85, dengan bekalan edaran sebanyak 999.71M BOZO. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BOZO didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00106071, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000981.

Dalam prestasi jangka pendek, BOZO dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -16.81% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

bozo the bull (BOZO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 9.89K$ 9.89K $ 9.89K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 9.89K$ 9.89K $ 9.89K Bekalan Peredaran 999.71M 999.71M 999.71M Jumlah Bekalan 999,710,086.190173 999,710,086.190173 999,710,086.190173

Had Pasaran semasa bozo the bull ialah $ 9.89K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BOZO ialah 999.71M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999710086.190173. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 9.89K.