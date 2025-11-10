BRACKY Harga Hari Ini

Harga langsung BRACKY (BRACKY) hari ini ialah $ 0.00014588, dengan 4.14% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BRACKY kepada USD penukaran adalah $ 0.00014588 setiap BRACKY.

BRACKY kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 12,917,013, dengan bekalan edaran sebanyak 88.61B BRACKY. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BRACKY didagangkan antara $ 0.00013882 (rendah) dan $ 0.00014754 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00026462, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00007075.

Dalam prestasi jangka pendek, BRACKY dipindahkan +2.17% dalam sejam terakhir dan -21.44% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

BRACKY (BRACKY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 12.92M$ 12.92M $ 12.92M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 14.37M$ 14.37M $ 14.37M Bekalan Peredaran 88.61B 88.61B 88.61B Jumlah Bekalan 98,606,373,288.71667 98,606,373,288.71667 98,606,373,288.71667

Had Pasaran semasa BRACKY ialah $ 12.92M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BRACKY ialah 88.61B, dengan jumlah bekalan sebanyak 98606373288.71667. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 14.37M.