Brain Harga Hari Ini

Harga langsung Brain (SN90) hari ini ialah $ 0.595364, dengan 1.76% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa SN90 kepada USD penukaran adalah $ 0.595364 setiap SN90.

Brain kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 326,482, dengan bekalan edaran sebanyak 549.68K SN90. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, SN90 didagangkan antara $ 0.560001 (rendah) dan $ 0.618133 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.952517, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.316266.

Dalam prestasi jangka pendek, SN90 dipindahkan +1.68% dalam sejam terakhir dan -27.34% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Brain (SN90) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 326.48K$ 326.48K $ 326.48K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 326.48K$ 326.48K $ 326.48K Bekalan Peredaran 549.68K 549.68K 549.68K Jumlah Bekalan 549,680.0 549,680.0 549,680.0

Had Pasaran semasa Brain ialah $ 326.48K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SN90 ialah 549.68K, dengan jumlah bekalan sebanyak 549680.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 326.48K.