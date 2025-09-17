Brain Frog (BRAIN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00275597 $ 0.00275597 $ 0.00275597 24J Rendah $ 0.0028111 $ 0.0028111 $ 0.0028111 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00275597$ 0.00275597 $ 0.00275597 24J Tinggi $ 0.0028111$ 0.0028111 $ 0.0028111 Sepanjang Masa $ 0.322994$ 0.322994 $ 0.322994 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) +0.60% Perubahan Harga (7D) +1.16% Perubahan Harga (7D) +1.16%

Brain Frog (BRAIN) harga masa nyata ialah $0.0027766. Sepanjang 24 jam yang lalu, BRAIN didagangkan antara $ 0.00275597 rendah dan $ 0.0028111 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BRAIN sepanjang masa ialah $ 0.322994, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, BRAIN telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +0.60% dalam 24 jam dan +1.16% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Brain Frog (BRAIN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 27.77K$ 27.77K $ 27.77K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 27.77K$ 27.77K $ 27.77K Bekalan Peredaran 10.00M 10.00M 10.00M Jumlah Bekalan 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Had Pasaran semasa Brain Frog ialah $ 27.77K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BRAIN ialah 10.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 27.77K.