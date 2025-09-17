Lagi Mengenai BRAIN

Maklumat Harga BRAIN

Laman Web Rasmi BRAIN

Tokenomik BRAIN

Ramalan Harga BRAIN

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Brain Frog Logo

Brain Frog Harga (BRAIN)

Tidak tersenarai

1 BRAIN ke USD Harga Langsung:

$0.0027766
$0.0027766$0.0027766
+0.50%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Brain Frog (BRAIN) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 20:22:34 (UTC+8)

Brain Frog (BRAIN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00275597
$ 0.00275597$ 0.00275597
24J Rendah
$ 0.0028111
$ 0.0028111$ 0.0028111
24J Tinggi

$ 0.00275597
$ 0.00275597$ 0.00275597

$ 0.0028111
$ 0.0028111$ 0.0028111

$ 0.322994
$ 0.322994$ 0.322994

$ 0
$ 0$ 0

--

+0.60%

+1.16%

+1.16%

Brain Frog (BRAIN) harga masa nyata ialah $0.0027766. Sepanjang 24 jam yang lalu, BRAIN didagangkan antara $ 0.00275597 rendah dan $ 0.0028111 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BRAIN sepanjang masa ialah $ 0.322994, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, BRAIN telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +0.60% dalam 24 jam dan +1.16% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Brain Frog (BRAIN) Maklumat Pasaran

$ 27.77K
$ 27.77K$ 27.77K

--
----

$ 27.77K
$ 27.77K$ 27.77K

10.00M
10.00M 10.00M

10,000,000.0
10,000,000.0 10,000,000.0

Had Pasaran semasa Brain Frog ialah $ 27.77K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BRAIN ialah 10.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 27.77K.

Brain Frog (BRAIN) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Brain Frog kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Brain Frog kepada USD adalah $ -0.0001312426.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Brain Frog kepada USD adalah $ -0.0001794958.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Brain Frog kepada USD adalah $ +0.000900096196588513.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+0.60%
30 Hari$ -0.0001312426-4.72%
60 Hari$ -0.0001794958-6.46%
90 Hari$ +0.000900096196588513+47.97%

Apakah itu Brain Frog (BRAIN)

Where Artificial Intelligence meets memes. Research, create and innovate - all in one place with $BRAIN $BRAIN introduces a multi-functional AI bot, empowering users with intelligence and creative tools like never before The fusion of AI brilliance and meme culture. $BRAIN is more than a token—it’s the neural link connecting humor, innovation, and decentralization, built on Ethereum and powered by its community.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Brain Frog (BRAIN) Sumber

Laman Web Rasmi

Brain Frog Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Brain Frog (BRAIN) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Brain Frog (BRAIN) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Brain Frog.

Semak Brain Frog ramalan harga sekarang!

BRAIN kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Brain Frog (BRAIN)

Memahami tokenomik Brain Frog (BRAIN) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token BRAIN dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Brain Frog (BRAIN)

Berapakah nilai Brain Frog (BRAIN) hari ini?
Harga langsung BRAIN dalam USD ialah 0.0027766 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa BRAIN ke USD?
Harga semasa BRAIN ke USD ialah $ 0.0027766. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Brain Frog?
Had pasaran untuk BRAIN ialah $ 27.77K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran BRAIN?
Bekalan edaran BRAIN ialah 10.00M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) BRAIN?
BRAIN mencapai harga ATH sebanyak 0.322994 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa BRAIN?
BRAIN melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan BRAIN?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk BRAINialah -- USD.
Adakah BRAIN akan naik lebih tinggi tahun ini?
BRAIN mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak BRAINramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 20:22:34 (UTC+8)

Brain Frog (BRAIN) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.