Brain Worms (BWORM) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 43.39 $ 43.39 $ 43.39 24J Rendah $ 44.35 $ 44.35 $ 44.35 24J Tinggi 24J Rendah $ 43.39$ 43.39 $ 43.39 24J Tinggi $ 44.35$ 44.35 $ 44.35 Sepanjang Masa $ 1,663.45$ 1,663.45 $ 1,663.45 Harga Terendah $ 31.58$ 31.58 $ 31.58 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) +0.57% Perubahan Harga (7D) +1.80% Perubahan Harga (7D) +1.80%

Brain Worms (BWORM) harga masa nyata ialah $44.21. Sepanjang 24 jam yang lalu, BWORM didagangkan antara $ 43.39 rendah dan $ 44.35 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BWORM sepanjang masa ialah $ 1,663.45, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 31.58.

Dari segi prestasi jangka pendek, BWORM telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +0.57% dalam 24 jam dan +1.80% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Brain Worms (BWORM) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 130.43K$ 130.43K $ 130.43K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 130.43K$ 130.43K $ 130.43K Bekalan Peredaran 2.95K 2.95K 2.95K Jumlah Bekalan 2,950.1149772905364 2,950.1149772905364 2,950.1149772905364

Had Pasaran semasa Brain Worms ialah $ 130.43K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BWORM ialah 2.95K, dengan jumlah bekalan sebanyak 2950.1149772905364. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 130.43K.