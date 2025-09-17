Lagi Mengenai BWORM

Maklumat Harga BWORM

Laman Web Rasmi BWORM

Tokenomik BWORM

Ramalan Harga BWORM

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Brain Worms Logo

Brain Worms Harga (BWORM)

Tidak tersenarai

1 BWORM ke USD Harga Langsung:

$44.21
$44.21$44.21
+0.50%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Brain Worms (BWORM) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 14:50:49 (UTC+8)

Brain Worms (BWORM) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 43.39
$ 43.39$ 43.39
24J Rendah
$ 44.35
$ 44.35$ 44.35
24J Tinggi

$ 43.39
$ 43.39$ 43.39

$ 44.35
$ 44.35$ 44.35

$ 1,663.45
$ 1,663.45$ 1,663.45

$ 31.58
$ 31.58$ 31.58

--

+0.57%

+1.80%

+1.80%

Brain Worms (BWORM) harga masa nyata ialah $44.21. Sepanjang 24 jam yang lalu, BWORM didagangkan antara $ 43.39 rendah dan $ 44.35 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BWORM sepanjang masa ialah $ 1,663.45, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 31.58.

Dari segi prestasi jangka pendek, BWORM telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +0.57% dalam 24 jam dan +1.80% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Brain Worms (BWORM) Maklumat Pasaran

$ 130.43K
$ 130.43K$ 130.43K

--
----

$ 130.43K
$ 130.43K$ 130.43K

2.95K
2.95K 2.95K

2,950.1149772905364
2,950.1149772905364 2,950.1149772905364

Had Pasaran semasa Brain Worms ialah $ 130.43K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BWORM ialah 2.95K, dengan jumlah bekalan sebanyak 2950.1149772905364. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 130.43K.

Brain Worms (BWORM) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Brain Worms kepada USD adalah $ +0.250805.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Brain Worms kepada USD adalah $ -4.8683167800.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Brain Worms kepada USD adalah $ -0.5075263790.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Brain Worms kepada USD adalah $ +3.198634079303544.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.250805+0.57%
30 Hari$ -4.8683167800-11.01%
60 Hari$ -0.5075263790-1.14%
90 Hari$ +3.198634079303544+7.80%

Apakah itu Brain Worms (BWORM)

Brain Worms is an onchain game built on Base, the L2 on Ethereum. It's an ERC-404 token

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Brain Worms (BWORM) Sumber

Laman Web Rasmi

Brain Worms Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Brain Worms (BWORM) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Brain Worms (BWORM) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Brain Worms.

Semak Brain Worms ramalan harga sekarang!

BWORM kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Brain Worms (BWORM)

Memahami tokenomik Brain Worms (BWORM) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token BWORM dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Brain Worms (BWORM)

Berapakah nilai Brain Worms (BWORM) hari ini?
Harga langsung BWORM dalam USD ialah 44.21 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa BWORM ke USD?
Harga semasa BWORM ke USD ialah $ 44.21. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Brain Worms?
Had pasaran untuk BWORM ialah $ 130.43K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran BWORM?
Bekalan edaran BWORM ialah 2.95K USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) BWORM?
BWORM mencapai harga ATH sebanyak 1,663.45 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa BWORM?
BWORM melihat harga ATL sebanyak 31.58 USD.
Berapakah jumlah dagangan BWORM?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk BWORMialah -- USD.
Adakah BWORM akan naik lebih tinggi tahun ini?
BWORM mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak BWORMramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 14:50:49 (UTC+8)

Brain Worms (BWORM) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.