Tokenomik Brain Worms (BWORM)

Lihat cerapan utama tentang Brain Worms (BWORM), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Brain Worms (BWORM) Maklumat

Brain Worms is an onchain game built on Base, the L2 on Ethereum. It's an ERC-404 token

Laman Web Rasmi:
https://delcomplex.com/brainworms

Brain Worms (BWORM) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Brain Worms (BWORM), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 132.60K
Jumlah Bekalan:
$ 2.95K
Bekalan Edaran:
$ 2.95K
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 132.60K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 1,663.45
Terendah Sepanjang Masa:
$ 31.58
Harga Semasa:
$ 44.95
Tokenomik Brain Worms (BWORM): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Brain Worms (BWORM) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token BWORM yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token BWORM yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik BWORM, terokai BWORM harga langsung token!

BWORM Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju BWORM? Halaman ramalan harga BWORM kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

