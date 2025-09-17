brainrot (ROT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.0121072$ 0.0121072 $ 0.0121072 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.85% Perubahan Harga (1D) -1.66% Perubahan Harga (7D) -19.70% Perubahan Harga (7D) -19.70%

brainrot (ROT) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, ROT didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ROT sepanjang masa ialah $ 0.0121072, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, ROT telah berubah sebanyak -0.85% sejak sejam yang lalu, -1.66% dalam 24 jam dan -19.70% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

brainrot (ROT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 223.58K$ 223.58K $ 223.58K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 223.58K$ 223.58K $ 223.58K Bekalan Peredaran 999.30M 999.30M 999.30M Jumlah Bekalan 999,303,259.101308 999,303,259.101308 999,303,259.101308

Had Pasaran semasa brainrot ialah $ 223.58K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ROT ialah 999.30M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999303259.101308. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 223.58K.