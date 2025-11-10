Brainrot Research Harga Hari Ini

Harga langsung Brainrot Research (BRNRT) hari ini ialah $ 0.00002001, dengan 12.57% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BRNRT kepada USD penukaran adalah $ 0.00002001 setiap BRNRT.

Brainrot Research kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 20,003, dengan bekalan edaran sebanyak 999.74M BRNRT. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BRNRT didagangkan antara $ 0.00001772 (rendah) dan $ 0.00002029 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00060333, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00001629.

Dalam prestasi jangka pendek, BRNRT dipindahkan -1.39% dalam sejam terakhir dan -28.00% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Brainrot Research (BRNRT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 20.00K$ 20.00K $ 20.00K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 20.00K$ 20.00K $ 20.00K Bekalan Peredaran 999.74M 999.74M 999.74M Jumlah Bekalan 999,743,703.2339615 999,743,703.2339615 999,743,703.2339615

Had Pasaran semasa Brainrot Research ialah $ 20.00K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BRNRT ialah 999.74M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999743703.2339615. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 20.00K.