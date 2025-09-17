Brat (BRAT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.01625004$ 0.01625004 $ 0.01625004 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.97% Perubahan Harga (1D) +0.88% Perubahan Harga (7D) +52.52% Perubahan Harga (7D) +52.52%

Brat (BRAT) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, BRAT didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BRAT sepanjang masa ialah $ 0.01625004, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, BRAT telah berubah sebanyak +0.97% sejak sejam yang lalu, +0.88% dalam 24 jam dan +52.52% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Brat (BRAT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 25.43K$ 25.43K $ 25.43K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 25.43K$ 25.43K $ 25.43K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Brat ialah $ 25.43K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BRAT ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 25.43K.