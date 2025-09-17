BRAZA by Virtuals (BRAZA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00003852 $ 0.00003852 $ 0.00003852 24J Rendah $ 0.00003972 $ 0.00003972 $ 0.00003972 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00003852$ 0.00003852 $ 0.00003852 24J Tinggi $ 0.00003972$ 0.00003972 $ 0.00003972 Sepanjang Masa $ 0.00238761$ 0.00238761 $ 0.00238761 Harga Terendah $ 0.0000354$ 0.0000354 $ 0.0000354 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -0.84% Perubahan Harga (7D) -7.95% Perubahan Harga (7D) -7.95%

BRAZA by Virtuals (BRAZA) harga masa nyata ialah $0.00003889. Sepanjang 24 jam yang lalu, BRAZA didagangkan antara $ 0.00003852 rendah dan $ 0.00003972 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BRAZA sepanjang masa ialah $ 0.00238761, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.0000354.

Dari segi prestasi jangka pendek, BRAZA telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -0.84% dalam 24 jam dan -7.95% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

BRAZA by Virtuals (BRAZA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 38.89K$ 38.89K $ 38.89K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 38.89K$ 38.89K $ 38.89K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa BRAZA by Virtuals ialah $ 38.89K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BRAZA ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 38.89K.