BRAZILIAN MIKU (MIKU) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00357582$ 0.00357582 $ 0.00357582 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.04% Perubahan Harga (1D) -0.05% Perubahan Harga (7D) +7.70% Perubahan Harga (7D) +7.70%

BRAZILIAN MIKU (MIKU) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, MIKU didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MIKU sepanjang masa ialah $ 0.00357582, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, MIKU telah berubah sebanyak +0.04% sejak sejam yang lalu, -0.05% dalam 24 jam dan +7.70% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

BRAZILIAN MIKU (MIKU) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 23.63K$ 23.63K $ 23.63K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 23.63K$ 23.63K $ 23.63K Bekalan Peredaran 996.02M 996.02M 996.02M Jumlah Bekalan 996,018,264.531824 996,018,264.531824 996,018,264.531824

Had Pasaran semasa BRAZILIAN MIKU ialah $ 23.63K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MIKU ialah 996.02M, dengan jumlah bekalan sebanyak 996018264.531824. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 23.63K.