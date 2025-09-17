Bread (BREAD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 2.48 $ 2.48 $ 2.48 24J Rendah $ 2.59 $ 2.59 $ 2.59 24J Tinggi 24J Rendah $ 2.48$ 2.48 $ 2.48 24J Tinggi $ 2.59$ 2.59 $ 2.59 Sepanjang Masa $ 9.48$ 9.48 $ 9.48 Harga Terendah $ 1.63$ 1.63 $ 1.63 Perubahan Harga (1J) +0.97% Perubahan Harga (1D) +3.27% Perubahan Harga (7D) +0.01% Perubahan Harga (7D) +0.01%

Bread (BREAD) harga masa nyata ialah $2.6. Sepanjang 24 jam yang lalu, BREAD didagangkan antara $ 2.48 rendah dan $ 2.59 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BREAD sepanjang masa ialah $ 9.48, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 1.63.

Dari segi prestasi jangka pendek, BREAD telah berubah sebanyak +0.97% sejak sejam yang lalu, +3.27% dalam 24 jam dan +0.01% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Bread (BREAD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 3.15M$ 3.15M $ 3.15M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 3.15M$ 3.15M $ 3.15M Bekalan Peredaran 1.22M 1.22M 1.22M Jumlah Bekalan 1,216,554.245353828 1,216,554.245353828 1,216,554.245353828

Had Pasaran semasa Bread ialah $ 3.15M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BREAD ialah 1.22M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1216554.245353828. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.15M.