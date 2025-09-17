BreakBot (BREAK) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00144929$ 0.00144929 $ 0.00144929 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.01% Perubahan Harga (1D) -1.63% Perubahan Harga (7D) +10.10% Perubahan Harga (7D) +10.10%

BreakBot (BREAK) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, BREAK didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BREAK sepanjang masa ialah $ 0.00144929, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, BREAK telah berubah sebanyak +0.01% sejak sejam yang lalu, -1.63% dalam 24 jam dan +10.10% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

BreakBot (BREAK) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 14.34K$ 14.34K $ 14.34K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 14.43K$ 14.43K $ 14.43K Bekalan Peredaran 993.58M 993.58M 993.58M Jumlah Bekalan 999,669,143.021958 999,669,143.021958 999,669,143.021958

Had Pasaran semasa BreakBot ialah $ 14.34K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BREAK ialah 993.58M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999669143.021958. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 14.43K.