Breaking Bread Harga Hari Ini

Harga langsung Breaking Bread (BRBR) hari ini ialah $ 0.00003302, dengan 5.08% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BRBR kepada USD penukaran adalah $ 0.00003302 setiap BRBR.

Breaking Bread kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 33,018, dengan bekalan edaran sebanyak 999.95M BRBR. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BRBR didagangkan antara $ 0.00003113 (rendah) dan $ 0.00003302 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00035676, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.0000234.

Dalam prestasi jangka pendek, BRBR dipindahkan +0.61% dalam sejam terakhir dan +8.32% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Breaking Bread (BRBR) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 33.02K$ 33.02K $ 33.02K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 33.02K$ 33.02K $ 33.02K Bekalan Peredaran 999.95M 999.95M 999.95M Jumlah Bekalan 999,953,274.114448 999,953,274.114448 999,953,274.114448

Had Pasaran semasa Breaking Bread ialah $ 33.02K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BRBR ialah 999.95M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999953274.114448. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 33.02K.