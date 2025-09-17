Brett (BRETT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.04787336 $ 0.04787336 $ 0.04787336 24J Rendah $ 0.052536 $ 0.052536 $ 0.052536 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.04787336$ 0.04787336 $ 0.04787336 24J Tinggi $ 0.052536$ 0.052536 $ 0.052536 Sepanjang Masa $ 0.234204$ 0.234204 $ 0.234204 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.38% Perubahan Harga (1D) -4.57% Perubahan Harga (7D) +1.72% Perubahan Harga (7D) +1.72%

Brett (BRETT) harga masa nyata ialah $0.04978773. Sepanjang 24 jam yang lalu, BRETT didagangkan antara $ 0.04787336 rendah dan $ 0.052536 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BRETT sepanjang masa ialah $ 0.234204, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, BRETT telah berubah sebanyak +0.38% sejak sejam yang lalu, -4.57% dalam 24 jam dan +1.72% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Brett (BRETT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 492.58M$ 492.58M $ 492.58M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 492.58M$ 492.58M $ 492.58M Bekalan Peredaran 9.91B 9.91B 9.91B Jumlah Bekalan 9,909,842,375.353115 9,909,842,375.353115 9,909,842,375.353115

Had Pasaran semasa Brett ialah $ 492.58M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BRETT ialah 9.91B, dengan jumlah bekalan sebanyak 9909842375.353115. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 492.58M.