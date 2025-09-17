Brett Killer (KRETT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.05% Perubahan Harga (1D) +1.24% Perubahan Harga (7D) +14.82% Perubahan Harga (7D) +14.82%

Brett Killer (KRETT) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, KRETT didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi KRETT sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, KRETT telah berubah sebanyak +0.05% sejak sejam yang lalu, +1.24% dalam 24 jam dan +14.82% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Brett Killer (KRETT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 24.86K$ 24.86K $ 24.86K Bekalan Peredaran 0.00 0.00 0.00 Jumlah Bekalan 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Had Pasaran semasa Brett Killer ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran KRETT ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 420690000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 24.86K.