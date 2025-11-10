Brettwu Harga Hari Ini

Harga langsung Brettwu (BRETTWU) hari ini ialah --, dengan 3.58% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BRETTWU kepada USD penukaran adalah -- setiap BRETTWU.

Brettwu kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 183,833, dengan bekalan edaran sebanyak 413.57T BRETTWU. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BRETTWU didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, BRETTWU dipindahkan +0.69% dalam sejam terakhir dan -5.40% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Brettwu (BRETTWU) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 183.83K$ 183.83K $ 183.83K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 183.83K$ 183.83K $ 183.83K Bekalan Peredaran 413.57T 413.57T 413.57T Jumlah Bekalan 413,570,833,756,849.44 413,570,833,756,849.44 413,570,833,756,849.44

