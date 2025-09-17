Brewlabs (BREW) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.157077$ 0.157077 $ 0.157077 Harga Terendah $ 0.02280459$ 0.02280459 $ 0.02280459 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +6.18% Perubahan Harga (7D) +6.18%

Brewlabs (BREW) harga masa nyata ialah $0.02533954. Sepanjang 24 jam yang lalu, BREW didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BREW sepanjang masa ialah $ 0.157077, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.02280459.

Dari segi prestasi jangka pendek, BREW telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +6.18% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Brewlabs (BREW) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 505.77K$ 505.77K $ 505.77K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 505.99K$ 505.99K $ 505.99K Bekalan Peredaran 19.96M 19.96M 19.96M Jumlah Bekalan 19,968,252.63387239 19,968,252.63387239 19,968,252.63387239

Had Pasaran semasa Brewlabs ialah $ 505.77K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BREW ialah 19.96M, dengan jumlah bekalan sebanyak 19968252.63387239. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 505.99K.