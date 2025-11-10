Brewski Harga Hari Ini

Harga langsung Brewski (BREWSKI) hari ini ialah $ 0.00001503, dengan 5.13% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BREWSKI kepada USD penukaran adalah $ 0.00001503 setiap BREWSKI.

Brewski kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 15,007.4, dengan bekalan edaran sebanyak 998.82M BREWSKI. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BREWSKI didagangkan antara $ 0.00001419 (rendah) dan $ 0.00001502 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00277218, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00001367.

Dalam prestasi jangka pendek, BREWSKI dipindahkan +0.00% dalam sejam terakhir dan -13.45% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Brewski (BREWSKI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 15.01K$ 15.01K $ 15.01K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 15.01K$ 15.01K $ 15.01K Bekalan Peredaran 998.82M 998.82M 998.82M Jumlah Bekalan 998,822,421.6943 998,822,421.6943 998,822,421.6943

Had Pasaran semasa Brewski ialah $ 15.01K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BREWSKI ialah 998.82M, dengan jumlah bekalan sebanyak 998822421.6943. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 15.01K.