BRIAH Harga Hari Ini

Harga langsung BRIAH (BRIAH) hari ini ialah --, dengan 1.54% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BRIAH kepada USD penukaran adalah -- setiap BRIAH.

BRIAH kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 300,269, dengan bekalan edaran sebanyak 996.97M BRIAH. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BRIAH didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00361951, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, BRIAH dipindahkan +2.43% dalam sejam terakhir dan +37.34% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

BRIAH (BRIAH) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 300.27K$ 300.27K $ 300.27K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 300.27K$ 300.27K $ 300.27K Bekalan Peredaran 996.97M 996.97M 996.97M Jumlah Bekalan 996,966,560.285 996,966,560.285 996,966,560.285

Had Pasaran semasa BRIAH ialah $ 300.27K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BRIAH ialah 996.97M, dengan jumlah bekalan sebanyak 996966560.285. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 300.27K.