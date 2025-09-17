Brian (BRIAN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00228438 $ 0.00228438 $ 0.00228438 24J Rendah $ 0.00246702 $ 0.00246702 $ 0.00246702 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00228438$ 0.00228438 $ 0.00228438 24J Tinggi $ 0.00246702$ 0.00246702 $ 0.00246702 Sepanjang Masa $ 0.00823332$ 0.00823332 $ 0.00823332 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.59% Perubahan Harga (1D) -3.57% Perubahan Harga (7D) -14.51% Perubahan Harga (7D) -14.51%

Brian (BRIAN) harga masa nyata ialah $0.00231419. Sepanjang 24 jam yang lalu, BRIAN didagangkan antara $ 0.00228438 rendah dan $ 0.00246702 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BRIAN sepanjang masa ialah $ 0.00823332, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, BRIAN telah berubah sebanyak +0.59% sejak sejam yang lalu, -3.57% dalam 24 jam dan -14.51% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Brian (BRIAN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 2.25M$ 2.25M $ 2.25M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.25M$ 2.25M $ 2.25M Bekalan Peredaran 972.03M 972.03M 972.03M Jumlah Bekalan 972,025,797.487458 972,025,797.487458 972,025,797.487458

Had Pasaran semasa Brian ialah $ 2.25M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BRIAN ialah 972.03M, dengan jumlah bekalan sebanyak 972025797.487458. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.25M.