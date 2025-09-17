BribeAI (BRAI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.368373$ 0.368373 $ 0.368373 Harga Terendah $ 0.00101469$ 0.00101469 $ 0.00101469 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) 0.00% Perubahan Harga (7D) 0.00%

BribeAI (BRAI) harga masa nyata ialah $0.00203477. Sepanjang 24 jam yang lalu, BRAI didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BRAI sepanjang masa ialah $ 0.368373, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00101469.

Dari segi prestasi jangka pendek, BRAI telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan 0.00% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

BribeAI (BRAI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 20.35K$ 20.35K $ 20.35K Bekalan Peredaran 0.00 0.00 0.00 Jumlah Bekalan 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Had Pasaran semasa BribeAI ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BRAI ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 20.35K.