brickcoin Harga Hari Ini

Harga langsung brickcoin (BRICK) hari ini ialah $ 0.00000784, dengan 0.73% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BRICK kepada USD penukaran adalah $ 0.00000784 setiap BRICK.

brickcoin kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 7,798.48, dengan bekalan edaran sebanyak 994.13M BRICK. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BRICK didagangkan antara $ 0.00000763 (rendah) dan $ 0.00000787 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00115065, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000736.

Dalam prestasi jangka pendek, BRICK dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -14.90% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

brickcoin (BRICK) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 7.80K$ 7.80K $ 7.80K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 7.80K$ 7.80K $ 7.80K Bekalan Peredaran 994.13M 994.13M 994.13M Jumlah Bekalan 994,126,290.614535 994,126,290.614535 994,126,290.614535

Had Pasaran semasa brickcoin ialah $ 7.80K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BRICK ialah 994.13M, dengan jumlah bekalan sebanyak 994126290.614535. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 7.80K.