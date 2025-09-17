Bridge Mutual (BMI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.0019999 $ 0.0019999 $ 0.0019999 24J Rendah $ 0.0033765 $ 0.0033765 $ 0.0033765 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.0019999$ 0.0019999 $ 0.0019999 24J Tinggi $ 0.0033765$ 0.0033765 $ 0.0033765 Sepanjang Masa $ 5.46$ 5.46 $ 5.46 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.22% Perubahan Harga (1D) +66.69% Perubahan Harga (7D) +86.12% Perubahan Harga (7D) +86.12%

Bridge Mutual (BMI) harga masa nyata ialah $0.00334412. Sepanjang 24 jam yang lalu, BMI didagangkan antara $ 0.0019999 rendah dan $ 0.0033765 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BMI sepanjang masa ialah $ 5.46, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, BMI telah berubah sebanyak +0.22% sejak sejam yang lalu, +66.69% dalam 24 jam dan +86.12% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Bridge Mutual (BMI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 216.36K$ 216.36K $ 216.36K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 535.06K$ 535.06K $ 535.06K Bekalan Peredaran 64.70M 64.70M 64.70M Jumlah Bekalan 160,000,000.0 160,000,000.0 160,000,000.0

Had Pasaran semasa Bridge Mutual ialah $ 216.36K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BMI ialah 64.70M, dengan jumlah bekalan sebanyak 160000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 535.06K.