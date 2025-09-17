Bright Union (BRIGHT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.721301$ 0.721301 $ 0.721301 Harga Terendah $ 0.00128678$ 0.00128678 $ 0.00128678 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) 0.00% Perubahan Harga (7D) 0.00%

Bright Union (BRIGHT) harga masa nyata ialah $0.00130209. Sepanjang 24 jam yang lalu, BRIGHT didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BRIGHT sepanjang masa ialah $ 0.721301, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00128678.

Dari segi prestasi jangka pendek, BRIGHT telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan 0.00% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Bright Union (BRIGHT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 31.42K$ 31.42K $ 31.42K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 143.23K$ 143.23K $ 143.23K Bekalan Peredaran 24.13M 24.13M 24.13M Jumlah Bekalan 110,000,000.0 110,000,000.0 110,000,000.0

Had Pasaran semasa Bright Union ialah $ 31.42K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BRIGHT ialah 24.13M, dengan jumlah bekalan sebanyak 110000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 143.23K.