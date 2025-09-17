BRK690k (BRK) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 24J Rendah $ 0 24J Tinggi Sepanjang Masa $ 4,970.1 Harga Terendah $ 248.38 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) 0.00%

BRK690k (BRK) harga masa nyata ialah $670.83. Sepanjang 24 jam yang lalu, BRK didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BRK sepanjang masa ialah $ 4,970.1, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 248.38.

Dari segi prestasi jangka pendek, BRK telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan 0.00% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

BRK690k (BRK) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 67.08K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 67.08K Bekalan Peredaran 100.00 Jumlah Bekalan 100.0

Had Pasaran semasa BRK690k ialah $ 67.08K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BRK ialah 100.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 100.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 67.08K.