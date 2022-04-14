Tokenomik BRK690k (BRK)

Tokenomik BRK690k (BRK)

Lihat cerapan utama tentang BRK690k (BRK), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
BRK690k (BRK) Maklumat

BRK690k is a memecoin experiment inspired by the legendary growth of Berkshire Hathaway Class A stock ($BRK.A), which rose from $250 to $690k over four decades. Created by the fictional character Barren Wuffett, the project embraces humor, creativity, and innovation through its Price-Patterned Tokenomics™, exploring whether a stock-to-meme narrative can achieve similar growth. BRK690k is both a satirical commentary on traditional finance and a community-driven effort to blend memecoins and stock-inspired value trajectories.

Laman Web Rasmi:
https://brk690k.com/

BRK690k (BRK) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk BRK690k (BRK), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 71.81K
Jumlah Bekalan:
$ 100.00
Bekalan Edaran:
$ 100.00
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 71.81K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 4,970.1
Terendah Sepanjang Masa:
$ 248.38
Harga Semasa:
$ 718.11
Tokenomik BRK690k (BRK): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik BRK690k (BRK) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token BRK yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token BRK yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik BRK, terokai BRK harga langsung token!

BRK Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju BRK? Halaman ramalan harga BRK kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.